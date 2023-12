Il neurologo Sorrentino su Filippo Turetta: “Doveva andare da uno psichiatra, non dallo psicologo”



“Mi sono chiesto come sarebbe potuta andare se Filippo Turetta avesse ricevuto una cura adeguata per contenere la sua rabbia, i suoi tormenti, le sue ossessioni”: così il neurologo Rosario Sorrentino, secondo cui in casi come questi prima si va dal medico, poi in seconda battuta inizia il percorso psicologico. Prima di uccidere Giulia Cecchettin, il ragazzo aveva incontrato alcuni terapeuti.

