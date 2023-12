Oroscopo di domani 15 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno



L’oroscopo di domani, venerdì 15 dicembre 2023, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle. Con la Luna in Capricorno crescente e Mercurio trigono a Giove, abbiamo davvero bisogno (e grinta) per far valere i nostri diritti. Il segno fortunato è il Capricorno stesso, mentre il segno sfortunato l’Ariete.

