Oroscopo di oggi 24 dicembre 2023: le previsioni segno per segno alla Vigilia di Natale



L’oroscopo di oggi, sabato 24 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno: le stelle ci dicono che non c’è bisogno di correre: dove non arriveranno le nostre forze basteranno le parole e soprattutto i sentimenti. C’è una bellissima Venere in trigono a Nettuno che amplifica ogni emozione, soprattutto per Pesci e Cancro.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, sabato 24 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno: le stelle ci dicono che non c’è bisogno di correre: dove non arriveranno le nostre forze basteranno le parole e soprattutto i sentimenti. C’è una bellissima Venere in trigono a Nettuno che amplifica ogni emozione, soprattutto per Pesci e Cancro.

Continua a leggere

Continua a leggere