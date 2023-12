Può uscire dal carcere per i funerali della mamma, ma decreto non viene eseguito: detenuto salta esequie



Un detenuto di Lecce non ha potuto partecipare al funerale della madre nonostante il permesso ottenuto dal Tribunale per partecipare alle esequie insieme ai parenti. Pur avendo ottenuto il via libera, infatti, il decreto non è stato eseguito in tempo.

