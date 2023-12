Turetta in carcere con un “angelo custode”. In cella c’è la tv, potrà seguire i funerali di Giulia



Il 22enne accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin esce dall’isolamento: starà in una cella con la porta aperta, ma a seguirlo (in accordo con la direzione del carcere) ci sarà un detenuto più anziano. Potrà anche guardare la televisione e seguire i funerali della ex fidanzata.

