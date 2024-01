“Accoltellamenti e acqua bollente addosso”: parla l’avvocata di Filippo Mosca, in carcere in Romania



Filippo Mosca, 29 anni, è in carcere da 9 mesi per una condanna in primo grado per traffico internazionale di stupefacenti in Romania. Il giovane, incensurato, si trovava in vacanza nel Paese per partecipare a un festival musicale con degli amici e ora si troverebbe in una cella con altre 24 persone. La legale a Fanpage.it: “Filippo è stato aggredito da un altro detenuto e ha rischiato di essere accoltellato, il carcere non vuole che sporga denuncia”.

