Gatti scuoiati vivi, cani bruciati, video delle violenze online: cosa rischia chi maltratta gli animali



Il tema dei maltrattamenti sugli animali e dell’assenza di pene severe per questi atti continua a essere forte argomento di dibattito. A morire per mano dell’uomo di recente il cane Aron, legato e bruciato vivo dal suo padrone, il gatto Grey, spinto con un calcio in una fontana, solo per citarne alcuni. In molti casi i social sono diventati veicolo di denuncia contro questi atti, ma anche teatro delle violenze. Con l’avvocato Giuseppe di Palo abbiamo parlato delle conseguenze di questi atti e cercato di spiegare il fenomeno.

Continua a leggere



Il tema dei maltrattamenti sugli animali e dell’assenza di pene severe per questi atti continua a essere forte argomento di dibattito. A morire per mano dell’uomo di recente il cane Aron, legato e bruciato vivo dal suo padrone, il gatto Grey, spinto con un calcio in una fontana, solo per citarne alcuni. In molti casi i social sono diventati veicolo di denuncia contro questi atti, ma anche teatro delle violenze. Con l’avvocato Giuseppe di Palo abbiamo parlato delle conseguenze di questi atti e cercato di spiegare il fenomeno.

Continua a leggere

Continua a leggere