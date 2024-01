Riprende il processo a Ciro Grillo: prosegue l’interrogatorio della vittima del presunto stupro



Riprende il processo per violenza sessuale di gruppo in cui sono imputati Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. La vittima del presunto stupro, ‘Silvia’, torna in aula per sostenere un nuovo interrogatorio dei legali dei quattro ragazzi. Non è escluso che vengano mostrati video e foto della sera degli abusi.

