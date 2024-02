Bologna, bimbo di 3 mesi guarito con doppio trapianto: cellule staminali e microbiota



Il piccolo, arrivato in Italia dalla Bosnia per curare una leucemia mieloide, è il paziente più giovane su cui sia mai stato fatto il trapianto di microbiota in Europa.

