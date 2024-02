Ferita durante lo schianto in auto ma non in pericolo, Francesca muore in ospedale 7 giorni dopo



Francesca Usella è morta a 35 anni in ospedale a Nuoro a una settimana dal terribile schianto avvenuto lungo la strada Statale 129 in Sardegna. Col passare dei giorni le sue condizioni erano persino migliorate, poi il quadro clinico è improvvisamente peggiorato.

