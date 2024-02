Cadavere trovato a Parma, attesa per esiti del Dna: “Alessandra Ollari abitava a 2 chilometri da qui”



Si attendono i risultati del test del Dna per scoprire a chi appartiene il cadavere trovato venerdì scorso in via Sidoli a Parma. Nella zona è scomparsa 7 mesi fa Alessandra Ollari, che abitava a soli due chilometri da qui. L’avvocato Gentile: “Ci sono dei familiari che hanno bisogno di risposte. Al momento non abbiamo avuto nessuna comunicazione”.

