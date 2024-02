Cade dalla sedia a rotelle a scuola, 13enne muore dopo 5 giorni di agonia: indagini in corso



Un ragazzo di 13 anni, affetto da distrofia muscolare, è morto in Salento dopo cinque giorni di agonia in ospedale in seguito ad una caduta dalla sedia a rotelle all’uscita da scuola. I genitori hanno sporto denuncia: indagini in corso.

