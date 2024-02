Michele Misseri non torna ad Avetrana, il legale a Fanpage.it: “Teme che qualcuno possa fargli del male”



È tornato libero Michele Misseri, zio di Sarah Scazzi condannato a 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote 15enne e inquinamento di prove. L’uomo non è però tornato ad Avetrana come inizialmente previsto. “Ha scelto di restare fuori dal paese – ha spiegato a Fanpage.it l’avvocato La Tanza – per evitare pressioni mediatiche. Teme inoltre che qualcuno possa fargli del male”

