Chi era Goffredo Mameli, il poeta patriota che scrisse l’Inno d’Italia: “Muore l’uomo, non muore l’idea”



Chi era Goffredo Mameli, il poeta patriota di origine genovese che compose il Canto degli Italiani, divenuto in seguito famoso come Inno di Mameli e morto per setticemia a soli 21 anni. A lui è dedicata la miniserie in due puntate “Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia” in onda lunedì 12 e martedì 13 febbraio su Rai 1 con Riccardo De Rinaldis Santorelli.

