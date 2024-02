Michele Misseri parla dopo la scarcerazione: “Voglio tornare in cella, Cosima e Sabrina sono innocenti”



Michele Misseri, lo zio di Sarah Scazzi, uccisa a 15 anni nel 2010 ad Avetrana, è stato intervistato da ‘Quarto Grado’. Il 69enne, che ha scontato la sua condanna ed è stato liberato domenica 11 febbraio, continua a dirsi unico colpevole per l’omicidio: “Io da assassino sono fuori, mia figlia e mia moglie da innocenti in carcere. La legge non ha fatto le cose giuste”.

