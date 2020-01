1000 NUOVI ALBERI SARANNO PIANTATI A MENTANA

E’ iniziato oggi l’intervento di forestazione di circa 1.000 alberi nel Comune di Mentana, risultato di una importante collaborazione tra il Comune ed E.ON Energia, e realizzato con il supporto tecnico di AzzeroCO2.

L’intervento si inserisce nel più ampio progetto “Boschi E.ON”, iniziativa di riforestazione tra le più significative e ambiziose realizzate in Italia, che ha già portato alla piantumazione di oltre 83.000 nuovi alberi.

L’attività di forestazione interesserà un’area incolta delimitata da Via Giolitti – Via Capivari – Anita Garibaldi, un’ampia area antistante il centro commerciale di Via Giolitti e una terza area compresa tra via Adda, Via Tirso e via Gaspare Spontini.