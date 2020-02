I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Manchester City fuori dalle Coppe, Jurgen Klopp: “Wow… l’esclusione e stata uno shock”



Uno shock. Così Jurgen Klopp definisce l’esclusione del Manchester City dalle Coppe per i prossimi due anni. Una sanzione durissima che la Uefa ha comminato per violazione del Financial Fair Play. Il tecnico dei Reds così commenta la notizia: “Mi dispiace molto per Guardiola e i giocatori, ma è così. Però hanno giocato un calcio straordinario e lo sarà sempre”.

