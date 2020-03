I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

A 30 anni Orlando fa un figlio con la 15enne Lucia poi lei lo tradisce, la storia a C’è posta per te



Lucia chiede il supporto di C’è posta per te per riconquistare Orlando, suo ex compagno e padre di suo figlio. Aveva 15 anni quando è rimasta incinta del suo ex, più grande di circa 15 anni. Tre anni dopo lei lo ha tradito e lui l’ha lasciata. Maria De Filippi: “Va messo in conto se uno a 30 anni sta con una ragazza di 15”.

