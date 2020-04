I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

ClioMakeUp torna a casa e mostra la foto con le figlie: “Quando Grace l’ha vista non ci credeva”



Dopo la nascita di Joy, secondogenita di Clio Zammatteo, meglio nota come ClioMakeUp è stata la volta del ritorno a casa, dove la famiglia ha potuto ricongiungersi. La blogger ha condiviso due immagini simboliche in queste ore, con la prima che la vede assieme all’ultima nata e a Grace e la seconda in cui parla del nome della neonata.

Continua a leggere



Dopo la nascita di Joy, secondogenita di Clio Zammatteo, meglio nota come ClioMakeUp è stata la volta del ritorno a casa, dove la famiglia ha potuto ricongiungersi. La blogger ha condiviso due immagini simboliche in queste ore, con la prima che la vede assieme all’ultima nata e a Grace e la seconda in cui parla del nome della neonata.

Continua a leggere

Continua a leggere