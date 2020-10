Avezzano, Enzo muore in auto in attesa del ricovero tra le urla della moglie: “Fateci e entrare”



Un uomo di 70 anni, Enzo Di Felice, è morto oggi di fronte all’ospedale di Avezzano dove si trovava in fila in attesa di essere ricoverato. La vittima era stata già rifiutata da una struttura privata prima di arrivare al pronto soccorso del nosocomio, dove la moglie e la sorella hanno cominciato a urlare: “Fateci entrare”. Indagini in corso.

