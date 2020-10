Covid, i dati su contagi, ricoveri e terapie intensive in tutte le regioni d’Italia



Continuano ad aumentare i contagi in tutta Italia. Nell’ultima settimana – secondo Gimbe “si rileva un raddoppio dei nuovi casi, a conferma di un incremento esponenziale che si riflette anche sulla curva di pazienti ospedalizzati con sintomi e in terapia intensiva”. Ecco la situazione in tutte le regioni italiane.

Continua a leggere



Continuano ad aumentare i contagi in tutta Italia. Nell’ultima settimana – secondo Gimbe “si rileva un raddoppio dei nuovi casi, a conferma di un incremento esponenziale che si riflette anche sulla curva di pazienti ospedalizzati con sintomi e in terapia intensiva”. Ecco la situazione in tutte le regioni italiane.

Continua a leggere

Continua a leggere