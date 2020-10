Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 ottobre: 2499 nuovi casi e 23 morti



Ancora in salita il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia, pur segnando una leggera inflessione rispetto a ieri: nelle ultime 24 ore si sono registrate 2.499 infezioni, 23 invece i morti. Ma è record assoluto di tamponi effettuati: +120.301 in un solo giorno. La Campania è la regione con il maggior numero di contagi, seguita da Veneto, Lombardia e Lazio.

