Maltempo, allerta meteo rossa domani 3 ottobre per temporali: l’elenco delle regioni a rischio



Sono ben quattordici le regioni italiane sotto la lente di ingrandimento della Protezione civile per l’arrivo di forti temporali e nubifragi previsti per domani, sabato 3 ottobre. Per questo è stata diramata allerta meteo rossa su Liguria, Lombardia e Veneto, arancione su Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, e infine giallo su Calabria, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Umbria e Puglia.

