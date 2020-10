Coronavirus, nuovo record di casi in Italia, epidemia in fase acuta: ultime news



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, venerdì 16 ottobre. Nuovo record assoluto di contagi in Italia: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 8.804 casi, i morti raddoppiano in un solo giorno da 43 a 83. Quasi 163.000 i tamponi. Monitoraggio ministero della Salute-Iss: “Si assiste a un’accelerazione nell’evoluzione dell’epidemia, ormai entrata in una fase acuta con aumento progressivo nel numero dei casi”. In Campania De Luca chiude scuole e università, Azzolina lo attacca: “Decisione gravissima e sbagliata”. Nel mondo i contagi sono più di 38 milioni. Misure restrittive in Francia, Londra impone quarantena per arrivi dall’Italia. Lockdown parziale in Polonia.

