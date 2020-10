L’oroscopo del giorno 16 ottobre: Cancro e Capricorno riflettono profondamente



Nel cielo astrologico di venerdì 16 ottobre la giornata trascorrerà nell’attesa della Luna piena in Bilancia che avverrà (in Italia) in prima serata. Appena dopo il tg! Sarà un nuovo ciclo di messe in discussione ma, contemporaneamente, di grande innovazione con la possibilità di guardare al mondo in modo aperto e nuovo, libero dai vecchi condizionamenti. Pronti?

