Coronavirus, ultime notizie 19 ottobre



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, 19 ottobre. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato il nuovo Dpcm. Potenziato lo smart working nella pubblica amministrazione, stop a eventi, una nuova stretta allo sport, più didattica a distanza a scuola. Locali e ristoranti chiusi alle 24. Il premier: “Nessun lockdown, tuteliamo salute ed economia”. Aumento intanto i casi registrati in Italia: sono 11.705 nell’ultimo bollettino mentre i decessi sono stati 69. La Lombardia raggiunge quasi i tremila contagi, salgono i contagi in Campania, Lazio e Piemonte. Nel mondo in una sola giornata oltre 400mila casi. Superato il milione di morti. A preoccupare è l’Europa dove la seconda ondata del coronavirus è ormai tre volte più alta rispetto allo tsunami del primo picco. In Francia oltre 32mila casi, in Uk oltre 16mila ed è record anche in Germania. In USA due vaccini potrebbero essere approvati a novembre.

