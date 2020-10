Evade dai domiciliari e va dai carabinieri: “Non sopporto mia madre”, domiciliari dalla fidanzata



Protagonista del gesto un uomo di 49 anni finito agli arresti domiciliari in casa della mamma a Catania per uno scippo. La convivenza con la donna si è rivelata molto difficile tanto da spingere l’uomo a scappare via. Ricollocato di nuovo ai domiciliari, per sua fortuna non è andato a casa della mamma: questa volta sconterà il provvedimento a casa della fidanzata.

