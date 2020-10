Foggia, maltratta e violenta la moglie per 20 anni: in manette un 42enne



Un 42enne di Foggia è in stato di fermo in carcere per aver maltrattato per anni la moglie e i tre figli. Gli episodi di violenza erano quotidiani e sono andati avanti per 20 anni, fin dai primi mesi di matrimonio. La donna ha raccontato anche come il marito la costringesse spesso ad avere dei rapporti sessuali contro la sua volontà.

