Senegal, annegano almeno 140 migranti: il peggior naufragio del 2020



Sono circa 140 i morti che non saranno mai pianti dopo il naufragio verificatosi al largo del Senegal. Si tratta di stime provvisorie che tuttavia non potrebbero mai trovare una conferma: i numeri dei morti in mare accertati sono molto inferiori a quelli reali. Questo è il naufragio peggiore da inizio 2020.

Continua a leggere



Sono circa 140 i morti che non saranno mai pianti dopo il naufragio verificatosi al largo del Senegal. Si tratta di stime provvisorie che tuttavia non potrebbero mai trovare una conferma: i numeri dei morti in mare accertati sono molto inferiori a quelli reali. Questo è il naufragio peggiore da inizio 2020.

Continua a leggere

Continua a leggere