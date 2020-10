La Spezia, ragazzo di 20 anni pestato a sangue da tre coetanei: ora è grave in ospedale



Notte violenta alla Spezia: per una rissa nata per futili motivi, 3 giovani tra i 18 e i 20 anni sono stati arrestati. In seguito alle botte, un ragazzo è attualmente ricoverato in condizioni molto gravi dopo esser stato colpito con una bottiglia in testa. Il tutto è iniziato con alcune molestie, ripetute nel corso della serata, che alla base avrebbero futili motivi.

Continua a leggere



Notte violenta alla Spezia: per una rissa nata per futili motivi, 3 giovani tra i 18 e i 20 anni sono stati arrestati. In seguito alle botte, un ragazzo è attualmente ricoverato in condizioni molto gravi dopo esser stato colpito con una bottiglia in testa. Il tutto è iniziato con alcune molestie, ripetute nel corso della serata, che alla base avrebbero futili motivi.

Continua a leggere

Continua a leggere