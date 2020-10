I dati di oggi spiegati: perché stiamo perdendo il controllo dell’epidemia di Coronavirus in Italia



Numeri da record anche nel bollettino di oggi, 15 ottobre, sull’emergenza Coronavirus in Italia. Ma c’è un dato che preoccupa più degli altri: su 100 tamponi diagnostici, 8 sono positivi, con picchi oltre il 20% in alcune regioni. È il segnale che stiamo perdendo il controllo dell’epidemia e del contagio, come successe in primavera. Ecco perché servono più tamponi, ora più che mai.

