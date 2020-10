Incidente sul lavoro a Potenza, operaio di 47 anni cade da un tetto e muore



Un operaio è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in Basilicata. L’uomo, 47enne di Ferrandina (Matera), è caduto dal tetto di un capannone dismesso, nella zona industriale di Tito (Potenza). L’operaio, a quanto si è appreso, è caduto da una decina di metri di altezza, era al lavoro per bonificare la struttura dall’amianto.

Continua a leggere



Un operaio è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in Basilicata. L’uomo, 47enne di Ferrandina (Matera), è caduto dal tetto di un capannone dismesso, nella zona industriale di Tito (Potenza). L’operaio, a quanto si è appreso, è caduto da una decina di metri di altezza, era al lavoro per bonificare la struttura dall’amianto.

Continua a leggere

Continua a leggere