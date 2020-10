In Toscana una sola persona per famiglia a fare spesa al supermercato, l’ordinanza di Giani



Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani annuncia una nuova ordinanza per contenere il contagio da Coronavirus. Prevede, tra le altre cose, che negli esercizi a prevalenza alimentare l’accesso è consentito a una sola persona per nucleo familiare. L’ordinanza entra in vigore sabato 31 ottobre.

