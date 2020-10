Lecce, cardiologo va a lavoro con i sintomi del Covid e contagia i pazienti: denunciato per lesioni



Un cardiologo di 65 anni di Carpignano Salentino, in provincia di Lecce è stato denunciato per lesioni ed epidemia colposa: nonostante manifestasse i sintomi del Coronavirus sarebbe andato a lavoro infettando un anziano paziente dopo un consulto medico. Non è escluso che, nei prossimi giorni, possano confluire altre denunce in procura.

