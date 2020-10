Terremoto in Emilia Romagna, scossa di magnitudo 3.5 fa tremare Parma: paura tra la popolazione



Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 15:27 di oggi, lunedì 5 ottobre, con epicentro a Valmozzola, in provincia di Parma e a 61 chilometri di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Avvertita fino in provincia di La Spezia oltre che nell’area della Val di Taro.

