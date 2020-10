Lecce, le istruzioni per uccidere del killer: “Torturare e ripulire. Poi caccia al tesoro”



“Legare tutti, pulire, torturare poi 30 minuti di caccia al tesoro”. Queste le istruzioni per uccidere contenute nei quattro biglietti scritti a mano dall’infermiere Antonio De Marco, da lunedì in carcere per il duplice omicidio dei fidanzati di Lecce. I quattro foglietti strappati da un bloc notes sono stati oggetto delle domande del giudice nell’interrogatorio di ieri. De Marco non ha saputo spiegare cosa intendesse per ‘caccia al tesoro’.

