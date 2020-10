Palermo, 500 bare da seppellire ma direttore del cimitero chiedeva mazzette per trovare posto



Nelle scorse ore i carabinieri di Palermo hanno arrestato l’ex direttore dei cimiteri del capoluogo siciliano, Cosimo De Roberto per i reati di corruzione e concussione. Secondo l’accusa, avrebbe richiesto e accettato dai familiari dei defunti somme di denaro non dovute in cambio della promessa di adoperarsi per trovare sepolture in breve tempo.

