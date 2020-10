Maltempo, allerta meteo su 12 regioni domani 15 ottobre per temporali: l’elenco completo



La Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per temporali in arrivo domani, giovedì 15 ottobre, su 8 regioni, concentrate un po’ in tutto lo Stivale, specialmente a Centro: da tenere d’occhio sono Puglia, Abruzzo, e Lazio (allerta arancione), poi Veneto, Emilia Romagna, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Campania, Molise, Sicilia e Umbria, dove è stata diramata un’allerta gialla.

