Maria Chiara uccisa da una dose di droga: si cerca chi l’ha venduta al fidanzato



Si indaga anche per morte in conseguenza di altro reato, lo spaccio di droga, nel caso di Maria Chiara Previtali, la ragazza deceduta per overdose di eroina lo scorso venerdì. In questo filone di indagine parallelo si cerca di rintracciare chi ha venduta la droga al fidanzato di Chiara, Federico, che quella notte gliel’ha offerta come regalo di complenno.

