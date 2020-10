Nuovo dpcm, lunedì a scuola lezioni in classe, Presidi: “Impossibile adeguarci subito alla Dad”



“Per le scuole da lunedì non cambierà nulla. L’adeguamento della didattica a distanza non sarà fatto nottetempo, Non sarà possibile partire già da lunedì” lo ha dichiarato Antonello Giannelli presidente dell’Associazione nazionale presidi dopo il nuovo dpcm firmato da Conte che impone per gli istituti superiori una didattica a distanza al 75% i ingressi alle 9.

