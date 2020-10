Venezia, Piazza San Marco allagata: marea a 105 centimetri, il Mose non si alza



Anche oggi l’acqua alta si è fatta sentire a Piazza San marco nel centro storico di Venezia ma a causa di una altezza non elevatissima non sono potute entrate in funzione le paratoie del Mose, la piattaforma che ha fatto il suo esordio proprio in settimana quando la marea ha superato i 135 centimetri.

