Sospetta presenza di Salmonella: salamino richiamo dai negozi, numerosi lotti coinvolti



Il Ministero della salute ha annunciato l’immediato richiamo dagli scaffai dei negozi di una serie di lotti di salamino per un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Il richiamo riguarda due diversi prodotti confezionati dalla stessa ditta ritirati per una sospetta presenza di salmonella.

