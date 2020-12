Senza regalo di Natale perchè “cattivo”: le maestre del bimbo di 4 anni chiedono scusa



Hanno chiesto pubblicamente scusa per quanto accaduto dopo che la storia del bambino di 4 anni che non ha ricevuto il regalo di Natale delle insegnanti perché “cattivo” ha fatto il giro dei social. Il provvedimento disciplinare nei loro confronti va avanti e la mamma del bambino vuole chiedere il nullaosta per il cambio d’istituto.

