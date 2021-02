Ladri in casa di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: “Derubati e violentata l’intimità casalinga”



Furto nella casa di Trento di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Nel momento in cui i ladri si sono introdotti nell’appartamento, non c’era nessuno. Quando la coppia è rientrata si è trovata davanti uno spettacolo scioccante. Moser, in un post pubblicato su Instagram, si è sfogato: “Non esiste giustificazione al mondo per derubare le persone, per violentarle nella loro intimità casalinga”.

