Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, oggi vertice di governo su riaperture e orario coprifuoco



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, martedì 11 maggio 2021. Ieri in Italia 5.080 contagi e 198 morti. Oggi vertice di Governo per le nuove riaperture col decreto Covid: dai matrimoni allo sport, dai ristoranti al chiuso all’allentamento del coprifuoco, ai centri commerciali nei weekend. Sileri: niente mascherina all’aperto con 30 milioni di vaccinati. Vaccini Covid, Europa e Astrazeneca verso il divorzio. La Commissione non ha rinnovato il contratto con l’azienda anglo-svedese in scadenza alla fine di giugno. Sono oltre 24,5 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia, 7.561.566hanno completato il ciclo vaccinale. Al via prenotazioni per over 50: in Lombardia già più di 300mila i prenotati. Farmacovigilanza Aifa: “91% segnalazioni per reazioni lievi, solo 8,6% gravi”. Nel mondo più di 158 milioni di contagi. Situazione sanitaria drammatica in India, il Paese asiatico recluta centinaia di ex medici dell’esercito: nell’ultima giornata 366mila nuovi contagi e oltre 3.700 morti.

