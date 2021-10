Allerta alimentare per le Vongole, Ministero annuncia richiamo per presenza di salmonella



L’allerta alimentare lanciata oggi dal Ministero della salute riguarda un lotto di vongole sgusciate e precotte per le quali, a seguito dei controlli a campione da parte dell’azienda sanitaria, è emersa la presenza di salmonella. L’avviso ricorda che il prodotto indicato non deve essere consumato in alcun modo.

