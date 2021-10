Allerta meteo arancione domani per maltempo: le Regioni a rischio



Nuova allerta meteo per la giornata di mercoledì 27 ottobre 2021 per maltempo sull’Italia. La protezione civile ha valutato una allerta arancione per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico su vari settori della Sicilia. Allerta gialla sui restanti settori dell’Isola e su parte della Calabria.

