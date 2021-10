Coppie, Internet e Social Media: ecco come le coppie europee usano la tecnologia per gestire la vita e l’intimità emotiva all’interno delle loro relazioni

Internet, telefoni cellulari e social media sono diventati attori chiave nella vita di molte coppie europee, in particolare a causa del lockdown, il vero booster di questo fenomeno. Il 66% degli adulti sposati o impegnati in relazioni utilizzano il digitale per le loro relazioni. Le coppie usano la tecnologia nei momenti piccoli e importanti. Negoziano su quando usarlo e quando astenersi. Una parte di loro litiga sul suo utilizzo e ha avuto esperienze dannose causate dall’uso della tecnologia, come ad esempio sull’uso delle Stories Instagram mentre si è a cena in un ristorante. Allo stesso tempo, alcune coppie scoprono che gli strumenti digitali facilitano la comunicazione e il supporto.

La maggior parte delle coppie mantiene i propri account di posta elettronica e di social media separati, sebbene un numero inferiore riporti la condivisione di account e calendari. E ben due terzi delle coppie condividono le password.

L’impatto complessivo della tecnologia sulle relazioni a lungo termine

Il 10% degli utenti di Internet che sono sposati o in coppia afferma che Internet ha avuto un “impatto importante” sulla loro relazione e il 17% afferma che ha avuto un “impatto marginale”. Il 72% degli adulti online sposati o impegnati ha affermato che Internet non ha “nessun impatto reale” sulla loro relazione.

Il 74% degli utenti di Internet adulti che riferiscono che Internet ha avuto un impatto sul loro matrimonio o sulla loro relazione afferma che l’impatto è stato positivo, soprattutto per chi ha conosciuto il proprio partner online oppure ha inserito nella coppia nuove prospettive offerte dal digitale, come le relazioni aperte o la risposta ad annunci del tipo “ donna cerca uomo Milano ” che hanno aggiunto pepe all’amore. Tuttavia, il 20% ha affermato che l’impatto è stato per lo più negativo e il 4% ha affermato che è stato sia positivo che negativo.

La tecnologia come fonte di supporto e comunicazione

Il 25% degli adulti sposati o in coppia che hanno inviato messaggi al proprio partner, lo ha fatto quando erano entrambi a casa insieme. Per quale ragione? Per dare informazioni come “accendi l’acqua sul fornello”, “sarò in call per i prossimi 30 min, non mi disturbare”, e molto altro.

Il 21% dei proprietari di cellulari o degli utenti di Internet in una relazione impegnata si è sentito più vicino al proprio coniuge o partner grazie degli scambi che hanno avuto online o tramite messaggi di testo.

Il 9% ha risolto un litigio con il proprio partner online o tramite SMS che aveva difficoltà a risolvere di persona.

La tecnologia come fonte di tensione

Il 25% dei proprietari di telefoni cellulari in un matrimonio o in una coppia ha sentito che il coniuge o il partner è stato distratto dal cellulare quando erano insieme.

L’8% degli utenti di Internet in una relazione impegnata ha litigato con il proprio coniuge o partner sulla quantità di tempo che uno di loro trascorreva online.

Il 4% degli utenti di Internet in una relazione impegnata si è arrabbiato per qualcosa che ha scoperto che il coniuge o il partner stava facendo online.

I giovani adulti hanno maggiori probabilità di riferire che la tecnologia ha un impatto, positivo e negativo. È più probabile che i giovani adulti riferiscano di sentirsi più vicini al coniuge o al partner grazie alla tecnologia

Il 42% dei giovani di 18-29 anni che possiedono un cellulare in una relazione seria afferma che il proprio partner è stato distratto dal cellulare mentre erano insieme (il 25% di tutte le coppie lo dice).

Il 18% dei giovani online di 18-29 anni ha discusso con un partner sulla quantità di tempo che uno di loro ha trascorso online (rispetto all’8% di tutte le coppie online).

L’8% afferma di essere rimasto turbato da qualcosa che il proprio partner stava facendo online (rispetto al 4% di tutte le coppie online).

Nel complesso, è più probabile che i giovani adulti riferiscano che Internet ha avuto un impatto sulla loro relazione

In linea di massima, coloro che sono stati sposati o conviventi da dieci anni o meno hanno abitudini di comunicazione e condivisione digitali che differiscono sostanzialmente da coloro che sono stati partner più a lungo.

Parte di questo riguarda il tempismo: dieci anni fa la tecnologia era esattamente nell’era pre-Facebook, pre-smartphone e solo dieci anni nello sviluppo del Web commercialmente popolare. Coloro che erano già insieme come coppia all’avvento di una nuova piattaforma o tecnologia avevano un po’ più probabilità di saltare insieme, come un’unità, mentre coloro che iniziano relazioni con i propri account e profili esistenti tendono a continuare a usarli separatamente come individui.

Le coppie a lungo termine tendono a vedere e utilizzare la tecnologia in modo molto diverso rispetto a coloro che sono stati insieme per un periodo di tempo più breve.

Le coppie che stanno insieme da un decennio o meno, anche in genere più giovani di quelle che stanno insieme da più tempo, hanno molte più probabilità di aver utilizzato servizi di appuntamenti o Internet per incontrare il proprio partner, utilizzare la tecnologia per aiutare con la logistica e la comunicazione nella loro relazione e per segnalare che Internet ha avuto un impatto sulla loro relazione. Gli adulti che sono partner di lunga data usano la tecnologia nella loro relazione, ma è più probabile che ne utilizzino parte insieme, condividendo indirizzi e-mail e profili sui social media in coppia.