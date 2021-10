Ballottaggio 2021: non è richiesto il Green Pass al seggio per votare



Non è richiesto il Green Pass per recarsi al seggio a votare: nella giornata di oggi 17 ottobre e domani 18 ottobre i cittadini potranno recarsi ai seggi per esprimere la propria preferenza nei turni di ballottaggio per le elezioni amministrative in diversi comuni d’Italia. Nonostante l’introduzione dell’obbligo di certificazione verde del 15 ottobre, il pass sarà necessario solo per presidente di seggio e scrutatori.

Continua a leggere



Non è richiesto il Green Pass per recarsi al seggio a votare: nella giornata di oggi 17 ottobre e domani 18 ottobre i cittadini potranno recarsi ai seggi per esprimere la propria preferenza nei turni di ballottaggio per le elezioni amministrative in diversi comuni d’Italia. Nonostante l’introduzione dell’obbligo di certificazione verde del 15 ottobre, il pass sarà necessario solo per presidente di seggio e scrutatori.

Continua a leggere

Continua a leggere