Le confessioni di una Escort di Lusso a Milano

Al giorno d’oggi conosciamo benissimo la vita dei personaggi famosi grazie alle testate di gossip, ma quanto sappiamo invece delle Escort, il mestiere più antico al mondo?

Per comprendere meglio questo mondo, EscortdiLusso. Vip, l’unico portale dove è possibile trovare escort di lusso indipendenti, ha realizzato un’intervista ad una sex worker indipendente che si pubblicizza tramite il loro sito.

Ciao, grazie per aver accettato di parlare con noi. Potresti presentarti e dirci qualcosa di te?

Ciao, il mio nome è Sara (le escort non si fanno chiamare con il loro nome reale ma hanno un nome d’arte – ndr) e sono un’escort di lusso indipendente originaria della provincia di Milano.

Ho deciso di intraprendere questa professione alcuni anni fa, dopo aver fatto molte ricerche e aver parlato con alcune colleghe che mi hanno spiegato i dettagli di questo lavoro. Non ci giro attorno, ho deciso di intraprendere questa professione perché mi ero stancata della precarietà dei contratti a tempo indeterminato, e poi sotto sotto… sono un po’ esibizionista.

Come funziona la vita di un’escort di lusso?

Come escort di lusso, la mia vita professionale è piuttosto impegnativa e richiede molta attenzione. L’idea spesso sbagliata è che chi svolge questo lavoro venda il proprio corpo per denaro. Nella realtà, il mio lavoro consiste nel prestare la mia piacevole compagnia e di alto livello per i miei clienti, poi quello che può succedere tra due persone adulte e consenzienti è un’altra cosa. Ovviamente devo curare la mia immagine e il mio aspetto, mantenere una buona forma fisica, essere ben educata e istruita, e avere un buon senso dell’umorismo per poter fare questo lavoro.

La mia vita professionale consiste principalmente di appuntamenti con i miei clienti. Prima di ogni incontro, mi prendo del tempo per conoscere il cliente e stabilire una certa connessione. Cerco di capire i loro desideri e le loro preferenze, in modo da poter fornire un servizio personalizzato e soddisfacente.

Quali sono le sfide difficoltà che incontri tutti i giorni?

Il lavoro di escort di lusso comporta molte difficoltà. Una delle principali sfide è quella di gestire le aspettative dei clienti e di garantire un servizio di alta qualità. Come escort di lusso, devo essere in grado di offrire una compagnia piacevole e professionale, ma anche di sapere quando tracciare i confini e dire no a richieste inappropriate o pericolose.

Il lavoro di escort di lusso comporta anche un certo livello di rischio e di pericolo. Devo essere sempre attenta alla mia sicurezza personale, evitando situazioni rischiose e garantendo che gli incontri avvengano in luoghi sicuri e protetti.

Un’altra sfida associata al lavoro di escort di lusso è quella di mantenere la privacy e la discrezione. Devo essere molto attenta a non rivelare informazioni personali o ad attirare l’attenzione indesiderata su di me o sui miei clienti. Inoltre, devo essere pronta a gestire eventuali critiche o giudizi sulla mia professione, sia da parte della società in generale che da parte di amici e familiari (che ovviamente non hanno accolto benissimo la mia scelta).

Come gestisci la tua clientela?

Gestire la clientela come escort di lusso è un aspetto molto importante del mio lavoro. Per garantire un’esperienza di alta qualità ai miei clienti, devo essere molto selettiva nella scelta delle persone con cui decido di lavorare.

Prima di accettare un nuovo cliente, svolgo una verifica approfondita sul loro background e sulle sue intenzioni. Questo include una ricerca online e una verifica dei loro profili sui siti di escort e sui social media, oltre a una discussione dettagliata sulla loro identità, le loro preferenze e le loro aspettative per l’incontro.

Una volta accettato un cliente, mi prendo il tempo di conoscere le loro esigenze e le loro aspettative in modo da personalizzare il servizio in base alle loro preferenze. Inoltre, garantisco un alto livello di discrezione e privacy, tenendo sempre i dati personali dei miei clienti al sicuro e rispettando le loro richieste in merito alla privacy.

Quanto guadagna una escort di lusso?

Sapevo che me lo avreste chiesto! Sarò onesta, si può guadagnare davvero molto. Non sono una di quelle che incontrano molti clienti (conosco Escort di lusso a Milano che incontrano anche 10 clienti al giorno). Personalmente preferisco pochi clienti ma buoni, e soprattutto ricchi.

Non c’è un prezzario fisso, ma per passare un pomeriggio in mia compagnia il mio tariffario parte dai 1500 a salire. Detto questo, in un mese che va male posso guadagnare 30 mila euro, ma nei mesi estivi in cui faccio trasferte all’estero con clienti posso superare il doppio di quella cifra.